Struccante fai da te: profumato e naturale

Il make up deve durare dalla mattina alla sera, è vero. Ma struccarsi , poi, diventa molto spesso una vera e propria impresa: le salviettine struccanti a volte non bastano e non tutti i detergenti hanno le proprietà che si addicono alla tua epidermide. Perchè allora non creare uno struccante comodamente a casa? Sarà del tutto naturale e dalle proprietà idratanti e antiage. Vediamo insieme come prepararlo.

Il primo passo da fare per realizzare il nostro stuccante, è prendere un tubetto munito di spruzzino. Non è necessario comprarlo nuovo, possiamo recuperare qualsiasi contenitore con spray che abbiamo in casa, purchè prima venga pulito con un po' di sapone e infine sterilizzato in acqua calda per cinque minuti. Secondo step: gli ingredienti. Assicurati di avere a portata di mano olio extravergine di oliva, acqua, ed eventualmente alcuni olii essenziali per renderlo profumato.



Portare a ebollizione un bicchiere d'acqua e lasciarlo raffreddare: una volta che l'acqua sarà fredda versarla nel contenitore con spruzzino fino a riempirlo per metà. Se preferite ottenere un detergente profumato, al posto dell'acqua potete realizzare un infuso di camomilla o comprare in erboristeria dell'acqua di rosa.



Aggiungiamo all'acqua l'olio extravergine d'oliva, il secondo ingrediente del nostro struccante naturale. L'olio è un potente alleato di bellezza: le sue proprietà idratanti e antirughe sono un vero e proprio toccasana per qualsiasi tipo di pelle; basti pensare infatti che in natura è l'ingrediente che si avvicina meglio al PH della nostra epidermide. Fatta questa operazione, il nostro struccante naturale è pronto. Sarà bifasico, cosi definito perché acqua e olio, per la loro diversa composizione, non si mescolano.



Adesso non ci resta che usarlo: prima di spruzzare il prodotto su un dischetto di cotone, però, ricordatevi di agitare il contenitore per miscelare le due sostanze.