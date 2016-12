Ginseng: la soluzione per una pelle a prova di stress

07:00 - Quante volte siamo stanche e affaticate. Tanto, troppo stress, soprattutto nel periodo del cambio di stagione. E allora, via con vitamine e integratori. Tra questi, le proprietà del Ginseng sono sicuramente di nostra conoscenza. Energia contro l’affaticamento, ma non solo. Questa particolare pianta, coltivata soprattutto in Cina e in Corea, ha anche forti proprietà cosmetiche e viene usato quindi, anche per uso topico.



Oltre a un’azione equilibrante psicofisica e all’aumento delle difese immunitarie, c’è una parte attiva della pianta (panax) che è contenuta nella radice e che possiede sostanze (saponine e ginsenoidi) che aumentano l’elasticità dell’epidermide e la sua idratazione, aiutando a limitare i danni del passare del tempo sulla cute.



Per questo viene molto spesso usata anche nella cosmetica. Conosciuta per la sua azione antiossidante contro i radicali liberi è quindi usata in molte creme anti età, proprio per le proprietà tonificanti e rivitalizzanti. Gli estratti della pianta sono in grado di migliorare il metabolismo tissutale dell'epidermide e del derma, tonificando anche il sistema muscolare sottocutaneo e dando maggior pienezza alla pelle. Il Ginseng trova quindi un maggiore impiego soprattutto nei cosmetici per pelli che hanno perduto elasticità e tono.



L'effetto rivitalizzante e rinforzante viene anche utilizzato per quei prodotti per la crescita dei capelli e tonificanti del cuoio capelluto. Una curiosità: il ginseng è una pianta perenne della famiglia delle Araliacee. Il nome orientale "Gin-Seng" significa appunto "pianta a forma di uomo", proprio per il suo caratteristico aspetto antropomorfo. Mentre il termine panax significa "cura per ogni cosa".