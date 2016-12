Le cinque regole per avere sopracciglia perfette

07:00 - Le sopracciglia sono la cornice del viso. Quante volte avete sentito questa banalità? Sì, tante, come tutte. Ma sapete scegliere il sopracciglio giusto per il vostro, di viso? Ecco qualche istruzione per l'uso di prodotti e pennelli che possano aiutare a valorizzare ancora meglio l'occhio e lo sguardo.



Ci sono le estetiste che con in mano le pinzette non resistono alla tentazione di disboscare oltre ogni misura, ma proprio oltre. Ci sono all'opposto le convintissime delle sopracciglia folte, moda incarnata dalla modella Cara Delevingne, ma che ha fatto scuola: pare siano aumentate veritignosamente le richieste di trapianto di sopracciglia. In ogni caso, si parla sempre di trucco ma mai abbastanza di sopracciglia, quindi ecco qualche dritta per curarle e renderle al meglio.

Regola numero uno: non scegliete mai una matita per sopracciglia con toni rossastri, nemmeno se avete i capelli rossi: sembrerebbero artificiali. Cercate un colore simile a quello dei vostri capelli ma se possibile con una base grigiastra.

Due, quando stendete il colore, fatelo seguendo il senso del pelo, in modo da imitare quelli veri che già avete.

Tre, una volta che avrete finito di uniformare il colore, pettinatele verso l'alto e verso l'esterno.

Quattro, se avete sopracciglia rade, usate una polvere translucida per coprire eventuali buchi e uniformare il colore.

Cinque, curate sempre le sopracciglia in modo da averle perfettamente disegnate, anche con sedute apposite dall'estetista.