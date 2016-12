Zucca delle mie brame, fai di me la più bella del reame

INCANTESIMO ANTI-AGE PER IL VISO – “Una maschera zuccosa per una pelle luminosa”.

1) Cuocete la polpa della vostra zucca e frullatela.

2) Aggiungete un cucchiaio di olio di jojoba e mezzo cucchiaino di cannella.

3) Miscelate bene gli ingredienti sino ad ottenere una crema uniforme.

4) Applicate sul viso e lasciate agire per 20 minuti.

5) Risciacquate abbondantemente con acqua tiepida.

Se non lo sapete… sappiatelo!: i semi di zucca sono una miniera naturale di zinco, importantissimo per la pelle. Una manciata di semi al giorno sono un ottimo modo per sconfiggere l'acne



SECCA NON TI VOGLIO, PELLE MORBIDA IL MIO ORGOGLIO - Per la pelle secca il betacarotene è un vero toccasana.

1) Mescolate mezza tazza di purea di zucca con mezza tazza di olio di cocco.

2) Applicate generosamente e massaggiate su tutto il corpo.

3) Lasciate agire per 20 minuti e risciacquate con acqua tiepida.



HOCUS… SCRUB – Anche i semi di zucca possono servire per preparare uno scrub delicato Tritateli, mescolateli con un po' di polpa e aggiungete un filo d'olio d'oliva extravergine.



CAPELLI SPENTI NON VI AMO, CHIOME FOLTE CON LA ZUCCA IO TRAMO – 1) Schiacciate la polpa della zucca, aggiungete un cucchiaio di miele e uno di olio di Argan.

2) Applicate sui capelli asciutti e lasciate in posa per 20 minuti.

3) Risciacquate abbondantemente e procede con il normale shampoo



UNGHIE MAGICHE – Poche gocce di olio essenziale ricavato dai semi di zucca per dire addio a unghie fragili. Massaggiare sopra e sotto il letto ungueale e sulle cuticole una o due volte al giorno per almeno due mesi.



A cura della redazione "Bella più di prima"