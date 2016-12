Maschere alle castagne per una bellezza di stagione

“Le donne d'autunno sono nuvole chiare, scolpite nel cielo per farsi guardare” così cantava l'intensa Grazia Di Michele in uno dei suoi brani più belli. E sono proprio per voi, donne d'autunno, i consigli della nostra redazione per accoccolarvi nella nuova stagione ed essere (ovviamente) belle più di prima.



MASCHERA VISO IDRATANTE AL MIELE E CASTAGNE

INGREDIENTI: 15 castagne lesse, 2 cucchiai di miele alla lavanda, 1 cucchiaio di olio di mandorle dolci, 1 spicchio d'arancia senza semi.

PREPARAZIONE: 1) Frullate gli ingredienti sino ad avere un impasto morbido e omogeneo;

2) Spalmate in modo uniforme su viso e collo;

3) Lasciate in posa per 30 minuti;

4) Sciacquate con acqua tiepida.



MASCHERA ALLE CASTAGNE PER LE MANI

INGREDIENTI: 20 castagne lesse, 2 cucchiai di miele d'acacia, succo di limone q.b.

PREPARAZIONE:

1) Frullate gli ingredienti;

2) Stendete la maschera ottenuta sulle mani, massaggiando delicatamente e in modo circolare;

3) Lasciate in posa per 30 minuti;

4) Risciacquate con acqua tiepida e abbondante;

5) Asciugate con cura, applicate una buona crema idratante e infilate guanti di cotone.

Il nostro consiglio è di fare questa maschera la sera o in un momento di completo relax!



A cura della redazione "Bella più di prima"