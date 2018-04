Stai per sposarti? Ecco le dieci cose da sapere prima del sì

Non è (quasi) mai come credi: qualsiasi cosa abbiamo immaginato, lasciamola perdere: di sicuro, andrà diversamente da come lo avevamo pensato. Il suggerimento? I castelli in aria lasciamoli perdere, generano aspettative sia su di noi e il nostro rapporto, sia magari sulla casa. Affrontiamo le cose momento per momento e cerchiamo di goderci il presente: saremo decisamente più serene e felici.



Possiamo farcela: tra gli errori più grandi c'è il perdere di vista il nostro partner, la persona che ci ha fatto innamorare, ridere e anche fare follie. Siamo ben consapevoli che ci saranno momenti in cui la quotidianità avrà il sopravvento sull'emotività, ma cerchiamo di non smettere mai di parlarci col cuore. Ascoltare l'altro, dedicargli l'attenzione che merita e imparare essere un pochino diplomatiche nella gestione del conflitto sarà una tattica decisamente vincente.



Sesso, mai senza! La coabitazione non è mai facile e soprattutto può generare monotonia. Mal di testa, bollette da pagare e montagne di roba da stirare certamente non aiutano la vita di coppia e il rischio di coricarsi senza nemmeno darsi un bacio c'è. Tener viva la fiamma della passione è d'obbligo perché la nostra vita intima costituisca solide fondamenta per il rapporto di coppia.



Parole, parole, parole: ognuno ha il proprio carattere, per questo nel matrimonio la pazienza non deve mai mancare. Ascoltare l'altro, saperne accettare le differenze è fondamentale. Invece di aggredire il partner o rinfacciare cose vecchie, meglio guardare al presente e spiegare come ci sentiamo. La comunicazione è la mostra migliore alleata.



Lo spazio non basta mai: la casa non è nostra o loro, ma di entrambi e un domani lo sarà anche dei bimbi. E' importante che ognuno si senta a proprio agio nell'ambiente domestico. Esprimiamo le nostre preferenze e lasciamo che il nostro partner faccia lo stesso: meglio un po' di allegro disordine, che una dimora perfetta e triste. Capito?



Solo per noi: ricavare un'oretta per noi soltanto è fondamentale per l'equilibrio a due. Che si tratti della palestra, del corso di ballo o dell'aperitivo con i colleghi imparare a godere di un po' di tempo libero ha effetti positivi su di sé e sull'altro. Sentirsi liberi ogni tanto può solo farci bene.



Disordine e buonumore: accettiamo il fatto che le case da copertina non esistono e se anche ci fossero la nostra non sarà mai così: in alcuni momenti il nostro nido d'amore sembrerà devastato da un uragano tropicale e con l'arrivo dei figli potrebbe diventare anche peggio. Sapersi organizzare va bene, ma esagerare col perfezionismo avrà come risultato di avvelenare la quotidianità.



Password: condivisione: amare qualcuno significa aiutarlo a essere felice, al di là delle scelte personali. Ritagliare i nostri spazi è importante, ma facciamolo in modo dolce e rispettoso, evitando ripicche e ironia. Addio alle gelosie inesistenti e ai litigi che rievocano cose del passato: è il momento di fare un salto di qualità per la nostra storia e guardare al futuro con ottimismo e fiducia.



Il riso fa buon sangue: La forza di una risata è immensa e direttamente proporzionale a quanto la giornata è andata storta. Ricordarci di ridere ogni giorno e di dare al nostro lui un bacio sulle labbra prima di uscire così anche per augurarci la buonanotte prima di addormentaci sarà fondamentale. E se poi cadiamo nelle braccia di Morfeo abbracciati sul divano mentre stiamo guardando un film... vorrà dire che lo rivedremo alla prima occasione.



Adesso, subito: è ora il momento giusto per dirci tutto, soprattutto quello che non ci piace. Tanti litigi (e divorzi!) derivano dall'idea che il matrimonio ci faccia diventare persone nuove, diverse e migliori. Questo è vero, ma solo in parte: in fondo rimaniamo le persone che siamo sempre state. Mettere in chiaro le cose ci aiuterà a partire con una marcia in più. I grandi temi vanno affrontati prima di arrivare a dire sì: avere o no dei figli, il tipo di educazione dei pargoli, chi cucinerà o come verranno organizzate le pulizie di casa. Dai quesiti più banali a quelli più importanti, meglio chiarirsi subito. Il matrimonio ha bisogno di coraggio, onestà e serenità. Un tris che vince sempre.