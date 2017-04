Far bene all'amore: le frasi che migliorano la nostra relazione

1. Il buongiorno si vede dal mattino: "Come stai?" non sono due parole senza senso pronunciate per pura cortesia. Inaugurare una nuova giornata interessandosi davvero alla salute dell'altro è importante per ribadire quanto ci stia a cuore il suo benessere fisico e psicologico e la nostra voglia di essergli sempre accanto.



2. Non è mai troppo tardi: "Scusami": chiedere scusa a volte sembra assurdo e inconcepibile. Più andiamo avanti, più certi difetti dell'altro ci paiono enormi e non ci accorgiamo di quanto invece anche i nostri possono ingigantirsi. Fare un passo indietro è una prova di intelligenza e rispetto, che aiuta a rimettersi in gioco e a trovare una nuova luce nel nostro rapporto. Spostare l'attenzione da noi e all'altro è fondamentale per dare una prova tangibile che il dispiacere autentico è aver calpestato i sentimenti e le emozioni della persona che che amiamo.



3. Viva la libertà: in una coppia accettare la libertà dell'altro è fondamentale. "Fai quello che ritieni più giusto" non è una concessione, ma l'accettazione del fatto che il nostro partner è altro da noi e che la sua diversità di pensiero, le sue priorità e i suoi desideri possono non coincidere con quanto riteniamo più giusto o necessario. Non si deve sopportare l'altro, bisogna comprenderlo. Il rapporto di coppia per essere solido e sano deve contemplare la libertà di azione e di pensiero e quindi comprendere le esigenze e i bisogni del partner.



4. Per chiudere in bellezza: "Com'è andata oggi?" a fine giornata non deve essere una domanda di rito. Dopo esserci salutati al mattino ci si rivede finalmente a chiusura di una giornata che spesso è stata pesante, ci ha stancato e stressato e magari anche fatto ingoiare qualche boccone amaro. Accendere i riflettori sulla nostra vita raccontando cosa ci è successo, le nostre impressioni su un fatto di cronaca, le risate con gli amici o le liti coi colleghi ci rende partecipi di ciò che accade nella nostra vita e ci consente di conoscere il nostro compagno sempre un po' di più.



5. E ora... il dessert! tra le lenzuola niente più segreti nè troppo pudore. "Se mi baci così ... è bellissimo": perché non esprimere quello che ci piace? Chissà perché, proprio quando il rapporto si consolida, tendiamo a chiuderci, a essere più timidi, a evitare di chiedere o di dare. Nello stesso modo in cui comunichiamo al nostro partner ciò che non non ci piace, impariamo a dire quello che, invece, ci fa stare bene. Per una coppia di lunga data può sembrare banale o addirittura inutile, ma non è mai scontato far capire all'altro che riesce ancora ad accenderci e a risvegliare in noi il fuoco della passione