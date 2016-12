Sesso: come stuzzicarlo se lui è lontano

1 SEXTING – Eros in formato smartphone: stuzzica la sua fantasia con un messaggio piccante. Non servono concetti complicati o frasi volgari. Per flirtare a distanza con il sexting bastano poche parole e semplicità: “ti desidero” colpisce al cuore.



2 BREVITÀ – Il dono della sintesi in genere è molto gradito, soprattutto dai maschietti. Evita sms interminabili o telefonate a ripetizione. Farsi desiderare dà i suoi frutti anche quando i chilometri vi dividono.



3 SORPRENDILO – Un messaggio a un orario inconsueto, una rosa recapitata senza altra firma che un cuore, un biglietto per raggiungerti: la passione si nutre di piccole sorprese, gioia pura, attimi di magia.



4 DIRTY TALK – Telefona e… usa la conversazione per accendere le sue fantasie. Discorsi hot per una linea erotica speciale con la tua voce: irresistibile.



5 NO ALLA ROUTINE – Vietato chiamare sempre alla stessa ora, mandare ogni sera il solito buona notte o trasformare le telefonate in un percorso prestabilito. La routine è pericolosa, anche a distanza.



6 FOTO HOT – Attenzione al materiale scambiato tramite smartphone o computer. Se le immagini sono hot meglio evitare di riprendere il tuo viso e posizionare la webcam in modo che tu non sia riconoscibile. Sfrutta le luci basse per un'atmosfera romantica.



7 LEGGEREZZA – Meglio ridurre al minimo ostilità e scenate di gelosia. Ti sta raccontando di aver conosciuto persone simpatiche? Sii felice per i suoi nuovi incontri, fallo sentire desiderato e al tempo stesso libero di poter condividere ciò che vive senza temere le tue ire.



8 SPAZI PER VOI – Sfrutta questo periodo di lontananza per buttarti in nuove attività, scoprire campi diversi, esplorare le tue passioni. Avere tempo per nuovi hobby e vecchi interessi migliora la qualità della vita… e della coppia.



9 ALBUM DEL CUORE – Cosa ne dici di raccogliere le vostre immagini più belle? Crea un album speciale dove incollare fotografie, scontrini, cartoline e aggiungere piccoli pensieri romantici da sfogliare pagina dopo pagina.



10 FUGA PER DUE – Chiedi al tuo lui un paio di giorni disponibili e stupiscilo con un biglietto aereo da recapitare direttamente via mail. Online troverai occasioni low cost perfette per una fuga romantica. Per ritrovare il contatto senza perdere l'entusiasmo.