Accendi l'amore anche a distanza

CONCENTRATI SU DI TE - Per questioni di lavoro o impegni l'estate potrebbe vedervi in due luoghi differenti, tuttavia la lontananza può far bene all'amore e partecipare al benessere della coppia in modo costruttivo, perché permette a entrambi di concentrarsi su di sé. Quali sono le attività che ami? Non sempre i nostri hobby incontrano lo stesso entusiasmo da parte del partner, un ottimo motivo per sfruttare il fatto di essere lontani gettandosi a capofitto nei piccoli piaceri in grado di rendere felice la giornata, senza dover necessariamente coinvolgere l'altro.



CONDIVIDI - Sei in gita in un posto meraviglioso o ti trovi di fronte a un tramonto indimenticabile? Scatta una foto! Bastano poche parole per condividere con semplicità un pensiero di affetto verso l'altro. Condividere avvicina e mette in relazione. Evita di chiamare continuamente e raccontare l'elenco di fatti nudo e crudo: non serve conoscere tutto per aumentare affinità. Ciò che rende più forte il collante di una coppia è la capacità di conoscere le emozioni del partner in profondità, ispirarsi a vicenda, raccontare ciò che ha destato la nostra attenzione per creare un'occasione di dialogo.



NO ALLA GELOSIA - Attenzione a quando iniziano a essere troppo frequenti le frasi maliziose che ruotano attorno alla gelosia. L'equilibrio emotivo, soprattutto in un rapporto a distanza, può essere molto delicato. Meglio evitare frasi equivoche su incontri con vecchie fiamme solo per attirare la sua attenzione: il rischio è di scatenare inutili insicurezze e dubbi. Vietato, invece, chiudersi in casa in attesa: il vero amore è sapersi fidare dell'altro, solo così è possibile superare la lontananza in modo felice e senza inutili ansie. Un periodo a distanza è utile perché può rivelarti intuizioni utili sul suo carattere: un'eccessiva gelosia nasconde insicurezze profonde e può rivelarsi letale per il rapporto.



WEEK END A DUE - Cercando in anticipo voli e biglietti di treni o bus è possibile sfruttare il weekend per vedersi a casa di uno dei due oppure per trovarsi a metà strada: un'alternativa deliziosa perché essere insieme in un posto nuovo è divertente, mette alla prova, lascia emergere lati dell'altro che non conoscevamo. Quando siete lontani fai in modo di presentare al partner, se non altro virtualmente, le persone e le situazioni che fanno parte della tua quotidianità: sarà un po' come conoscerli e essere parte della tua vita. Perché il vero legame è la capacità di tessere ponti fra noi e l'altro, immaginando un orizzonte comune.