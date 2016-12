Impara a capire gli altri con l'empatia

IL MUSEO DELL'EMPATIA – Nel settembre 2015 a Londra è stato inaugurato il primo museo sull'empatia: l'Empathy Museum è un progetto itinerante e toccherà diverse città in giro per il mondo. La scommessa? Aiutare le persone a usare più empatia nella vita quotidiana. L'installazione, infatti, prevede che si cammini per alcuni minuti nelle scarpe di una persona, di cui nel frattempo si ascolterà la storia. Un modo per avvicinare e avvicinarsi, per imparare a esercitare la propria sensibilità.



ASCOLTO ATTIVO – Mentre ascolti qualcuno stai già elaborando una possibile risposta? Accade di frequente. Tuttavia, anziché apportare benefici alla discussione, questo atteggiamento rischia di incrinare i rapporti e aumentare i malintesi, senza contribuire a una visione comune. Prima di parlare prenditi il tempo per ascoltare l'altro veramente, senza pensare a niente. Abbiamo perso di vista l'ascolto, il primo obiettivo da recuperare se desideriamo migliorare il livello di empatia con gli altri.



CAMBIA PROSPETTIVA – L'attitudine mentale in grado di migliorare la tua vita? Smetti di prendere tutto sul personale. Quando qualcuno ci chiede qualcosa o espone la sua visione dei fatti, è facile reagire attivando un atteggiamento di difesa. In questo momento alziamo un muro nel tentativo, conscio o inconscio, di proteggere e nostre convinzioni, tuttavia questo va a nostro discapito. Rabbia e paura possono distorcere la visione complessiva delle cose e portarci lontano dalle soluzioni funzionali per la nostra felicità.



DISCUSSIONI POSITIVE – Al fine di ampliare l'orizzonte è importante ascoltare l'altro, sospendendo per un attimo ogni giudizio. Non hai niente da perdere, provaci. Ascolta le parole altrui con il coraggio e l'umiltà necessaria per trarne una lezione da cui imparare. Affinché una discussione sia costruttiva è necessario comprendere il punto di vista di tutti coloro che sono in gioco: sii attento e sensibile, ascolta con attenzione, prova a dare il tuo contribuito verso una soluzione in grado di soddisfare tutti. Una risoluzione parziale lascia una scia di malcontento e frustrazione, che tenderanno a riproporsi.



LA PERSONA AL CENTRO – Ogni persona è in grado di sviluppare empatia. Spesso dimentichiamo che il nostro punto di vista, i guai o il bisogno di felicità che fanno parte dell'avventura quotidiana del vivere, sono qualcosa che riguarda tutti gli esseri umani. L'autentica rivoluzione è iniziare a dare un'attenzione più consapevole alle persone. Stai camminando? Guarda chi incontri dritto negli occhi e sorridi: di fronte a un sorriso che nasce dal cuore anche uno sconosciuto risponde. Prima di scattare per la rabbia o lasciarti innervosire dal comportamento di qualcuno, considera che non sai nulla di quella che è stata la sua giornata, o la sua vita. L'empatia nasce dai piccoli gesti in grado di farci recuperare l'umanità che serve per trattare noi stessi e gli altri, di nuovo, come persone.