Leggere aumenta l'empatia

07:00 - Un esperimento scientifico pone l'accento sui benefici della letteratura rispetto al mondo che ci circonda. Il fatto di leggere molto non causa isolamento della persona, ma ha un vero e proprio effetto social. L'abitudine alla lettura non solo contribuisce alla diminuzione dei livelli di stress, ma migliora l'empatia e ciò che viene chiamata intelligenza emozionale, una risorsa importante per adulti e bambini.

Un team di psicologi appartenenti alla New School for Social Research di New York ha condotto un'indagine coinvolgendo un campione di lettori attraverso Amazon: i soggetti, di età compresa fra i diciotto e i settantacinque anni, si sono impegnati per alcuni minuti nella lettura di una serie di testi. Da romanzi a best seller o articoli di scienze e storia, i libri, pur appartenendo a generi differenti, hanno mostrato un punto sostanziale in comune: al di là dell'area di interessi, leggere mette in moto l'empatia, capacità dell'uomo fondamentale per lo star bene a livello individuale e di gruppo, nonché propensione in grado di migliorare i rapporti professionali quanto le relazioni nell'ambiente lavorativo. Un racconto, infatti, innesca il “mettersi nei panni di”, necessario per sentire e comprendere meglio gli stati d'animo e la situazione delle persone e, dunque, migliorare la percezione sociale degli altri. Un romanzo, soprattutto se ben scritto, è in grado di attivare l'immaginazione, per questo diviene la possibilità di un training a livello psicologico e di intelligenza emotiva.



Questa facoltà riguarda un aspetto individuale, ma anche il nostro inserimento sociale. Infatti l'intelligenza emotiva aiuta a riconoscere e saper gestire il potenziale delle emozioni in modo da facilitare la comunicazione con gli altri, aumentare la capacità di risoluzione dei conflitti, capire situazioni sia attraverso il nostro personale punto di vista, sia secondo un universo mentale più ampio. I romanzi costituiscono un mezzo potente attraverso cui esercitare l'empatia: una ricerca effettuata presso il VU University Medical Centre di Amsterdam ha sottolineato come il processo di trasformazione di un individuo possa continuare anche a distanza di una settimana rispetto il momento effettivo della lettura. Un buon libro possiede una forza di un sapore che dura nel tempo. Lentamente brandelli della storia emergono alla mente nei momenti più imprevedibili della giornata e continuano a trasportare il lettore in un universo in cui le azioni appartengonoe al territorio della fantasia, ma con sentimenti autentici. Studi effettuati in precedenza avevano già sottolineato come l'attività celebrale venga più o meno attivata a seconda del coinvolgimento con i personaggi: identificarsi con le figure di una storia è importante anche per i bambini perché consente loro di esprimere parti nascoste del carattere, paure, bisogni.



A ogni età leggere riesce a creare una via di fuga. Chi ama i libri sa con quanta facilità è possibile dimenticare per un attimo i guai della giornata e inabissarsi in un mondo altro attraverso le parole. Attraverso la lettura è possibile aumentare la concentrazione, creare un momentaneo distacco dalle proprie attività e, dunque, ridimensionare i problemi creando una pausa in grado di combattere angoscia e senso di ansia. Leggendo diminuisce lo stress, la serenità aumenta.

Malgrado ciò i dati statistici in Italia risultano sconfortanti. Secondo le indagini il 10% delle famiglie non avrebbe alcun libro in casa; inoltre, sempre stando ai dati, un italiano su due non arriverebbe a leggere nemmeno un libro all'anno.



In realtà non esiste chi non ama leggere. Purtroppo esistono bambini con genitori a cui non è stato insegnato l'amore per i libri. Tuttavia, cambiare atteggiamento è possibile. Non lasciarti condizionare dalle idee su ciò che si dovrebbe leggere. Scopri tu stesso quali sono i generi che riescono a accendere la tua passione e creatività; dal giardinaggio ai viaggi, i romanzi o i gialli, manualistica e poesia, sono innumerevoli gli argomenti in grado di contribuire alla tua ispirazione.



Entra nella biblioteca più vicina a casa, vagabonda fra gli scaffali, sfiora le copertine, lasciati guidare dall'istinto, sfoglia le pagine afferrando brandelli di parole e immagini: ogni libro è il trampolino di lancio per un territorio sconosciuto, un mondo altro. Un luogo dove iniziare una nuova vita.