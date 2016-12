Come scegliere l'hobby giusto

COME DA PICCOLI – Quali sogni avevi da bambina? Rifletti su ciò che ti piaceva fare: forse c'è una passione dimenticata da rispolverare e fare tua. Di qualsiasi cosa si tratti, il vantaggio di un hobby è che si fa per diletto, senza implicazioni dal punto di vista monetario o lavorativo, dunque potrai tuffarti in un territorio nuovo senza ansie da prestazione. Realizzare qualcosa che si sognava da bambini poi è eccitante, perché ci aiuta a ricontattare ciò che siamo stati e trasportare un frammento di questo entusiasmo nel presente.



MANI IN PASTA – Ami la manualità o, al contrario, hai sempre pensato di essere negata per certe cose? In entrambi i casi questa può essere l'occasione giusta per mettersi alla prova e sperimentare. Pasta di mais e di sale, restauro, gioielli in fimo, découpage stuzzicheranno la tua creatività. Se sei alle prime armi coinvolgi un'amica più esperta e raccogli tutti i consigli utili per iniziare: organizzare un gruppo e lavorare insieme può diventare un'abitudine ottima per condividere le competenze, oltre a un modo per trascorrere tempo insieme.



PER TUTTA LA FAMIGLIA – Le case in miniatura da decorare (o creare con il cartone!), un puzzle gigante, il modellismo sono attività perfette per coltivare un hobby a misura di adulti e bambini. Dedica un tavolino di casa a questo scopo, di modo che il vostro lavoro possa procedere ogni giorno, pezzo dopo pezzo. Condividere una passione con i figli negli anni costituirà una risorsa in grado di rafforzare il dialogo.



HOME MADE – Hai uno spirito pratico e ti piace l'idea di unire l'utile al dilettevole? Cimentarsi con conserve fatte in casa, candele, lavori a maglia o all'uncinetto è divertente, non ha bisogno di grandi spazi e ti permetterà di imparare (o riscoprire!) nuove abilità migliorando la qualità della tua vita. I tuoi prodotti saranno deliziosi anche da regalare: un dono originale, dal cuore.



ANIMA GREEN – Come provato da diversi studi, orto e giardinaggio aiutano a mantenersi in forma e combattono l'invecchiamento. In molti comuni italiani esiste la possibilità di affittare spazi verdi da coltivare, tuttavia se non hai la possibilità di farlo sfrutta la… casa! Basta una cassetta in legno per trasformare il davanzale in un giardino pensile. In casa aggiungi piante, bulbi profumati e un bonsai di cui prenderti cura: è antistress, rasserena la mente e abbassa i livelli di ansia.



LARGO ALLA FANTASIA – Se sei un'inguaribile sognatrice e ami la solitudine, crea il tuo spazio dove volare con l'immaginazione. Leggere, provare a dipingere (anche se credi di non saperlo fare!), disegnare o imparare a suonare uno strumento musicale attiva la connessione con il nostro inconscio e aiuta a scoprire nuove risorse di sé. Quando hai bisogno di rilassare la mente prova con origami, rebus e cruciverba, che allenano la mente, migliorano le capacità linguistiche e mnemoniche, stimolano il buon umore.