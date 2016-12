I posti dove fuggire col tuo lui per un momento hot

CASA DA RICONQUISTARE - I bambini sono in vacanza con i nonni? Si presenta un'ottima occasione per stare insieme al partner approfittando di uno spazio di quiete eccezionale: casa vostra. Invece di gettarti sulle ultime bollette da pagare, commissioni e pulizie, dimentica per un attimo il senso del dovere e prova a rilassarti. Potete ordinare un piatto d'asporto, creare un'atmosfera relax e mangiare sul divano... anche se di solito non lo fate. Rompere l'abitudine ha un effetto erotico e il picnic sul tappeto stuzzica la voglia di coccole.



LUOGHI D'ACQUA - Riconquista il piacere della nudità. Piscine, terme e vacanze in luoghi d'acqua come il mare o il lago, oppure un pomeriggio al fiume saranno un modo per avere un attimo di intimità con il partner e ritrovare il coraggio di esporsi. Siamo così abituati a ricoprire il corpo con strati di vestiti, da provare imbarazzo quando ci ritroviamo nudi, esposti allo sguardo dell'altro. A piccoli passi torna verso un rapporto di vicinanza e comprensione rispetto al tuo corpo. Il segreto? Meno giudizi, più coccole. Cellulite e smagliature fanno parte della storia della vita, ma di certo non è su questo che punta lo sguardo del partner: è orientato a te.



COME UNA VOLTA - La macchina rappresenta un grande classico: probabilmente non vi capita da anni, eppure potrebbe essere la scintilla per una serata decisamente romantica e fuori dalla norma. L'idea migliore? Non puntare dritto alla meta, l'obiettivo è godervi una serata tutta vostra. Potete scegliere un ristorante che vi piace, magari fuori città, oppure divertirvi a vagabondare senza meta finché qualcosa non accenderà la vostra fantasia. Attenzione, meglio evitare di appartarsi in zone pericolose o eccessivamente isolate.



IN PUBBLICO - Il rischio di essere colti in flagrante gioca un ruolo importante nella tensione erotica. Cosa ne dici di una serata a teatro o al cinema? No, non si tratta di fare l'amore mettendo a repentaglio la vostra sicurezza, ma solo di lasciarsi andare a un contatto più profondo, che il senso di proibito renderà ancora più seducente e forte.



ALL'APERTO - Da quanto non passi una notte in tenda? La magia di stare a contatto con la natura può avere una diretta ripercussione sulla felicità di coppia. Munitevi di coperta e sdraiatevi in un prato a guardare le stelle, probabilmente l'ultima volta che lo hai fatto eravate ancora al liceo. I momenti di bellezza, vicinanza, intimità possono accadere continuamente: succede quando ci rendiamo accessibili all'altro e disponibili a volere un contatto autentico. Unica avvertenza: non dimenticare l'olio essenziale di lavanda, citronella, basilico o geranio contro le zanzare.