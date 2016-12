Dieci idee hot per migliorare il sesso

1 ALLENATI – Conosci le palline vaginali? Se non le hai mai sperimentate, è il momento di iniziare: i benefici sono tanti. Ideali dopo una gravidanza, aiutano a rafforzare il pavimento pelvico e migliorano il piacere.



2 DOCCIA HOT – Lavarsi insieme è un gesto di intimità e profonda conoscenza di sé. Via libera a baci e carezze. L'acqua favorisce il rilassamento e accende il senso ludico.



3 SORPRENDILO – Vivere sotto lo stesso tetto rende normale e ovvio l'incontro con il partner. Sbagliato! Evita di darlo per scontato. Rompere la routine stimola il desiderio: sì a una cena romantica senza niente da festeggiare, una fuga improvvisa o un completino intimo con cui accendere la malizia.



4 PUNTA LA SVEGLIA – Secondo gli studi le prime ore del giorno sono il momento migliore per fare l'amore, perché i livelli di testosterone sono più alti. Punta la sveglia e… divertiti a trovare il modo più eccitante per svegliare il tuo lui.



5 LIBERA LA VOCE – Spesso censuriamo le nostre esplosioni di piacere per paura dei vicini, per vergogna o imbarazzo. Permetti alla tua voce di uscire: esprimere il piacere ha un effetto potente sul partner e aiuta a connettersi alle proprie emozioni profonde.



6 GIOCATE? – Se non l'hai ancora fatto, sperimenta l'uso di sex toys. Il gioco e l'avventura costituiscono una parte importante per il piacere, stimolano il desiderio e rafforzano la complicità di coppia.



7 CENA A DUE – Secondo gli studi mangiare con le mani è un'esperienza sensoriale. Organizza un aperitivo buffet a base di spiedini di frutta, sushi o bocconcini come polpette e melone con prosciutto. Imboccatevi a vicenda, sarà eccitante.



8 SCRIVI – Sei al lavoro e a fine giornata vi vedrete? Scrivi al tuo lui un messaggio malizioso: sentirsi desiderati e attesi risponde a un bisogno primordiale e riesce a rendere piena di desiderio l'attesa.



9 DIMENTICA – Lascia fuori dalla porta pensieri, preoccupazioni, programmi su ciò che ti attende domani, imbarazzo per i chili di troppo o la cellulite. Lui vuole te! Perché guastare il momento con considerazioni inutili? Dimentica la testa e concentrati sulle tue sensazioni.



10 GUIDALO – Vietato pensare che lui debba sapere come comportarsi: è il tuo partner, non un indovino. Spiega con dolcezza ciò che ti piace e guida le sue mani. Il sesso diventa pura magia quando riesce a coinvolgere due amanti in un viaggio alla scoperta del corpo e delle emozioni.