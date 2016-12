Cerchi un nuovo amore? Dieci posti dove incontrarlo

1 ONLINE – È il posto più trendy del momento: incontrarsi online, in Rete, e darsi appuntamento virtualmente aiuta a conoscersi meglio. Attenzione, però: meglio evitare di rimandare troppo l'incontro.



2 AL BAR – Sfrutta la mattina: al bar davanti al caffè, un giorno dopo l'altro, è facile trovare il coraggio per sorridersi a vicenda e augurare buona giornata.



3 PARCO – Da quanto non ti capita di andare al parco? Meditazione, jogging, una passeggiata con il cane e le possibilità di incontrare uno sconosciuto diventano tantissime.



4 BIBLIOTECA – Le biblioteche cittadine oggi sono luoghi poliedrici, dove scoprire corsi e laboratori. Siediti sui divani o in una sala aperta alla lettura: il titolo del libro che ha in mano ti farà capire chi hai di fronte.



5 IL LAVORO – Vai a prendere la tua amica al lavoro, qualcuno fra i presenti o i colleghi potrebbe rivelarsi un'autentica sorpresa.



6 CENTRO SPORTIVO – Conoscere gente nuova è più facile in palestra o piscina, perché negli spazi dedicati allo sport e al tempo libero siamo più spensierati e rilassati.



7 MATRIMONI – Sai che i matrimoni sono un'ottima occasione per trovare principi azzurri single? Sfrutta l'occasione per conoscere gli invitati che fanno parte di altri gruppi di amici: condividere amicizie positive aumenta il potere della nostra rete sociale.



8 VACANZA – In vacanza gli incontri sono più facili, perché aumenta la nostra disponibilità: ci sentiamo più sciolti e spensierati. Punta su un weekend alle terme o con gli amici.



9 A CENA – Non vai al ristorante o al cinema quando sei da sola? È un vero peccato, perché saper stare bene in compagnia di se stessi è una grande risorsa. La persona seduta di fianco a te potrebbe rivelarsi un tipo interessante.



10 IN VIAGGIO – Quando viaggiamo da soli è più facile conoscere persone nuove. Allena il tuo istinto e cogli l'occasione per scoprire la geografia attraverso incontri con persone positive: nella folla potrebbe comparire il volto dell'amore.