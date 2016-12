Innamorata del collega? Come conquistarlo

BUON GIORNO SORRIDENTE – Quando entri in ufficio… saluta! Questo vale per tutti i colleghi. Scambiare quattro chiacchiere, informarsi con autentico interesse cu ciò che fa parte della vita al di fuori del contesto lavorativo e fare una pausa insieme, al parco o davanti alle macchinette del caffè, aiuta a stabilire relazioni positive. Inoltre, permette di conoscere meglio le persone con cui trascorriamo otto ore al giorno della nostra vita.



ESSERE VS APPARIRE – Se ami jeans e scarpe basse continua a vestirti con il tuo look. Evita di strafare: mostrarti diversa da ciò che sei veramente, essere eccessivamente disponibile oppure offrire gratuitamente il tuo lavoro non è il modo giusto per essere notata. Al contrario, comportarti in modo autentico, essere collaborativa e dimostrare le due doti a livello professionale sarà una carta vincente.



PERCHÉ TI PIACE – Essere completamente onesta riguardo all'interesse che provi verso il tuo collega preferito ti aiuterà a evitare situazioni complicate o spiacevoli. Sii aperta, comunicativa, empatica, tuttavia evita di esporti in modo eccessivo, perché potrebbe ritorcersi contro di te… soprattutto nei casi di amore non corrisposto!



EVITA I GOSSIP – Un consiglio? Nella maggior parte dei casi evitare le confidenze con le colleghe si rivela strategico. Il motivo c'è: non si tratta di mancanza di fiducia, tuttavia la situazione può scivolare facilmente verso la tendenza a occhiate maliziose, gridolini e gossip sussurrati. Quando il feeling rimane una questione fra te e te, risulta più facile comportarsi liberamente, senza sentirsi osservata o giudicata.



MOMENTO SEDUZIONE – Evita di farti avanti a meno che tu non sia davvero sicura di ciò che prova l'altro. Quando due persone sono realmente interessate una all'altra non serve pensare alla prima mossa: tutto accadrà naturalmente. Lascia perdere i seduttori seriali, che possono dare il peggio di sé e nuocere alla tua professionalità. Prima di vivere una storia è importante sapere se l'altro desidera solo un flirt o può sentirsi pronto per qualcosa di più profondo. Lui è sposato? Attenzione, se la storia dovesse finire vedersi ogni giorno in ufficio potrebbe non essere così divertente.