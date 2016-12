Dieci segnali per capire se lui sta flirtando con te

07:00 - C'è chi si crea un film inesistente che l'altro non ha nemmeno sfiorato con l'immaginazione più sfrenata e chi proprio non riesce a decifrare i segnali, nemmeno quelli più evidenti. Capire cosa vuole dirci l'altro è una questione di ascolto, per questo è importante smettere di pensare e iniziare a sentire ciò che la situazione esprime.

La prima regola è evitare la tentazione di farsi aspettative: quasi sempre sono superflue e appesantiscono gli incontri. Vivi con leggerezza, ascolta l'altro, lascia libere le emozioni. Impara a leggere i segnali senza raccontartela.



1 Quando siete insieme i discorsi sembrano non finire mai, perché il clima di fiducia reciproca e feeling aiuta a esporsi con sincerità, senza temere giudizi o fingere di essere ciò che non siamo. Questo è il primo segnale e la regola più importante per iniziare un rapporto con sincerità, sia verso l'altro, sia, soprattutto, per te stesso.



2 A volte sei tu a cercare l'altro, a volte sei tu a essere cercato: ricordati che un rapporto è come una partita di tennis, in cui entrambi siamo interessati a non perdere di vista la pallina e rimandarla all'altro. Quando è anche l'altro a cercarti, rispondere ai tuoi messaggi, proporti cose da fare insieme allora sai che è l'indice di interesse è alto: l'iniziativa si prende in due.



3 Quanto è hot la vostra fisicità? La bellezza esiste nella capacità che abbiamo di sentire il nostro corpo senza vergogna o paura e accade nello sguardo dell'altro. Quando senti che ti accarezza con lo sguardo, che la vostra pelle ha i brividi se vi sfiorate, sai che i messaggi dell'istinto sono forti e autentici.



4 Ti ha chiesto se sei impegnata/o: informarsi sulla situazione sentimentale dell'altro è un ottimo indice di chi è single e si trova al punto giusto della vita in cui iniziare una storia in libertà e sincerità, con un rapporto onesto e pronto a seguire ogni direzione in cui vi porterà. 5 Ti cerca con lo sguardo... e con i fatti. Può essere che frequentiate posti e persone differenti, eppure si interessa sui luoghi dove andrai e nel corso della serata fa in modo di incrociarti, sapere come stai, unire i vostri programmi.



6 Quando sei in atteggiamenti equivoci con qualcuno lancia una battuta ironica o intravedi la spia rossa della gelosia: ottimo segnale che gli interessi. Quando la gelosia è controllata e il suo messaggio è 'Se ti interessa un altro dimmelo', il suo valore è positivo e ci aiuta a dire all'altro che siamo interessati.



7 È meno egoista e guarda con attenzione ciò che piace a te. L'amore ci fa diventare più attenti all'altro: i piccoli pensieri stupiscono perché rivelano quanto l'altra persona desideri leggere e capire ciò che amiamo e ci rende felice.



8 Parla di voi al futuro. Immaginarci insieme all'altra persona in nuovi contesti parla delle affinità che ci uniscono e del desiderio sempre più forte di renderla parte della nostra vita. Quando qualcuno desidera coinvolgerti in progetti a cui affacciarsi insieme, non esita a coinvolgerti nella gestione del tempo libero o presentarti amici e familiari ti sta facendo capire che vuole che tu abbia un posto nella sua vita.



9 Ti punzecchia: questa vecchia attitudine, antica come il mondo, parla di quanto l'altro sia, in maniera più o meno dichiarata, sia interessato a noi... tanto da non lasciarci in pace un attimo! Conosci qualcuno che si comporta così con te?



10 Se ti parla dell'ex, non raccoglie le battute ironiche, mantiene le distanze, in senso sia fisico, sia mentale, tende a non rispondere ai tuoi messaggi o stimoli, i segni allertano che la scintilla non sta scattando. Attenzione, perché decifrare i segnali è una questione molto sottile, che può succedere con tanta più facilità e immediatezza quanto più siamo collegati al nostro istinto. Perché la nostra pelle, l'atmosfera, il feeling rivelano quando l'emozione per essere binaria debba essere condivisa: parte da noi per arrivare all'altro. E viceversa. Sempre.