Amore? Mai con un collega

08:00 - Cupido fa fatica a trovare casa tra le scrivanie e più in generale sui luoghi di lavoro. Le sue frecce d'amore, se scoccano a causa di un collega, possono danneggiare la carriera. Secondo un'indagine globale, infatti, il 58 per cento dei lavoratori ritiene che intrecciare una liaison con un collega sia nocivo in termini professionali, anche se una certa quota di romantici la accetterebbe comunque se scattasse una vera attrazione.

L'indagine è stata condotta su 5.100 utenti del sito di Monster, leader mondiale nel recruiting online. La survey è stata sviluppata sulla seguente domanda a risposta multipla: "Pensi che uscire con un collega potrebbe danneggiare le tue prospettive di carriera e desideri farlo?" Quasi sei lavoratori su dieci considerano pericolose in termini di avanzamento professionale una relazione con una persona appartenente allo stesso ambito lavorativo, ma il 19% si è dichiarato pronto a correre il rischio e a iniziare una relazione con il collega in ogni caso, specie se ci fosse una vera attrazione reciproca. Il 27% degli intervistati, invece, si è dichiarato pronto a prendere in considerazione l'ipotesi di uscire con un collega, considerando che la scelta non avrà peso sullo sviluppo della propria carriera. Infine, un altro 15 % ha risposto "Non è nocivo, ma non uscirei mai con un collega "



"Le implicazioni legate al fatto di uscire con un collega vanno valutate caso per caso. Comprendere a fondo le politiche di una società e la sua policy rispetto a questo tipo di comportamento è fondamentale ", ha dichiarato Mary Ellen Slayter , Career Advice Expert di Monster.

Gli esperti, nel caso in cui scatti un'attrazione fatale nei confronti di una persona legata allo stesso ambito lavorativo, consigliano dunque di procedere con cautela. Un fattore importante da valutare è l'anzianità di servizio dei protagonisti e il ruolo reciproco che i due rivestono in azienda. "Incontri tra i dipendenti di una stessa azienda, quando uno dei due lavora per l'altro o si trova in una posizione di subordinazione, possono essere molto controversi e addirittura vietati in molte aziende". Il pericolo è quello di compromettere un buon lavoro per una scappatella, ma, aggiungono gli esperti, se si sviluppa un legame molto speciale, vale la pena esplorare altre opzioni di carriera. Trovare un nuovo lavoro è possibile, mentre il vero amore è difficile da trovare.



Disaggregando i dati per regione geografica, emerge che i più contrari al mix di amore e lavoro sono gli statunitensi: oltre la metà (per la precisione il 52%) ritiene le relazioni tra colleghi siano dannose e non è disposto a considerare l'idea di uscire con un collega. All'opposto, i francesi si confermano come i più romantici: il 72%, infatti, pensa che amore e lavoro siamo una relazione pericolosa, ma che al cuore non si comanda e dunque, in caso di reciproca attrazione, non darebbe ascolto ai timori professionali. Gli intervistati indiani sono molto più cauti, solo il 9% vivrebbe una relazione d'amore con un collega. Nel complesso, gli intervistati provenienti dai Paesi europei sono i più rilassati: il 35% ritiene che le i rapporti d'amore in ufficio siano innocui. Solo il 24% è diffidente e non ne prenderebbe in considerazione uno.