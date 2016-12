Narciso: se lo conosci lo eviti

07:00 - Definire il narciso come colui che è innamorato della propria immagine è il punto di partenza per comprendere un personaggio da cui è meglio scappare. Il motivo? Semplice: i narcisisti sono incapaci di amare. È questo il verdetto sul quale concordano unanimi psicologi e psichiatri.

Ma vediamo meglio nel dettaglio insieme allo psicoanalista Roberto Pani: “innanzi tutto va specificato che narcisisti possono essere sia uomini che donne, con una netta prevalenza nel sesso maschile, probabilmente per motivi socio-culturali”. Si pensi al fatto per esempio che i figli maschi siano più abituati ad essere adorati dalle mamme e trattati come dei piccoli principi.



Identikit del narcisista

Si considera unico e speciale, al punto da essere realmente convinto di meritare attenzioni speciali, più di chiunque altro lo circondi. Ecco perché relazionarsi con un narcisista, se all’inizio può essere stimolante, nel lungo periodo può rivelarsi frustrante. Qualsiasi prova di interesse nei suoi confronti non basta mai a gratificare il suo ego. Ha infatti un’aspettativa irragionevole che tutto gli sia dovuto.



Il narcisista in amore

Piace alle donne, e molto. Perché sa sedurre, sa farle sentire importanti e sa come stuzzicarle in una eccitante altalena di avvicinamento e fuga. Ma è un gioco che può stancare, perché spesso i narcisisti sono seduttori seriali: una volta ottenuta la preda, se ne disinteressano, lasciandola senza sensi di colpa. Anche se tutto faceva pensare il contrario. Non è raro infatti che lui prospetti all’amata una vita da sogno, ma ben presto lei si renderà conto che il castello di sabbia crollerà al primo lieve soffio di vento.



Perché fuggire

Anche se alcuni manuali d’amore consigliano strategie per mantenere una relazione con un narciso, forse la strategia migliore è fuggire appena lo si riconosce. Vi piacerebbe formare una coppia con una persona priva di empatia? Che tende a soddisfare i propri bisogni non curandosi dell’altro? Se la risposta fosse sì, sappiate che la favola iniziale si trasformerebbe ben presto in una trappola tesa a manipolarvi per compiacere il suo ego. Con il risultato di trovarvi annientate senza accorgervi. Provate ad ascoltare le testimonianze delle donne che hanno amato (invano) un narcisista per comprendere il senso di ferimento che ne deriva.