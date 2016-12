Cinque consigli per rendere più felici le relazioni sul lavoro

07:00 - Comunicare in maniera empatica significa imparare a esprimere i propri bisogni, dire no quando serve, aumentare la sincerità e la facilità con cui passare un messaggio all'altro. All'interno di un luogo di lavoro empatia e autoironia costituiscono due strumenti di fondamentale importanza per migliorare i rapporti con i colleghi e scoprire come entrare in relazione con gli altri senza soccombere a stress, incomprensioni e litigi. Evita di alzare la voce e inizia a dare vita a una comunicazione fluida, imparando un punto di vista ulteriore attraverso l'altro.

1 Dai il tuo contributo per la creazione di una squadra. Trascorriamo lunghe ore al lavoro e spesso si finisce per non prestare abbastanza attenzione al fatto che i colleghi costituiscono una parte fondamentale della giornata. È normale che le diversità caratteriali possano talvolta portare a discussioni e momenti di nervosismo, tuttavia rimanere aperti alla possibilità di un dialogo libero e sincero è importante perché migliora la qualità dell'ambiente professionale. La prima regola per instaurare un clima di condivisione e apertura riguarda la capacità di ascoltare, senza pregiudizi, né pensieri pregressi. Il modo più costruttivo in cui possiamo imparare a cogliere ispirazioni nuove accade quando siamo disposti a stare in ascolto e scopriamo il punto di vista dell'altro sospendendo, per un attimo, i nostri schemi: solo quando ci poniamo consapevolmente in questa condizione, improvvisamente può emergere un orizzonte mentale inedito, da arricchire attraverso la prospettiva di ognuno.



2 Usa l'empatia, perché costituisce un ingrediente capace di differenziare una comunicazione efficace da un botta e risposta di reazioni nate dall'impulso, spesso senza una reale comprensione dell'altro. Quando spostiamo la comunicazione da “tu” a “me” smettiamo di focalizzarci sull'altro e iniziamo a esprimere come noi ci sentiamo in una determinata situazione: questo è fondamentale perché aiuta a far capire a chi ci circonda come stiamo e al tempo stesso libera l'altro dal senso del giudizio. Quando spieghi un'idea o una tua necessità cerca di far capire, in modo diplomatico e chiaro, senza troppi giri di parole, cosa ti sta davvero a cuore e spiegane i motivi: nel farlo ricorda che la gentilezza costituisce sempre un'arma vincente.



3 Sii fedele a te stesso. Avere buone relazioni con gli altri non significa dover sempre condividerne le stesse idee, oppure, caso peggiore, fingere di trovarsi d'accordo. È giusto riflettere su ciò che è importante nel profondo di noi stessi ed esporre il proprio punto di vita anche a costo di doverlo fare da soli. Conquistare la propria forza interiore significa acquistare quel dato di trasparenza e serenità che aiuteranno a esprimerti in maniera diretta costruendo, al tempo stesso, credibilità e considerazione, ingredienti che insieme realizzano una buona reputazione e competenza sul lavoro.



4 Quando esprimi un'opinione, fallo in maniera costruttiva, sia nei confronti degli altri colleghi, sia nel caso di nuove idee a livello lavorativo. I feedback sono utili perché possono apportare miglioramenti nell'ambiente di lavoro, ma attenzione a agire nel modo giusto: mai mettere in cattiva luce gli altri, la critica deve essere un pensiero costruttivo verso il cambiamento. Come dimostrato da diversi studi sul campo fare pausa insieme ai colleghi migliora la produttività e permette di creare un clima più empatico. Cura i legami con gli altri e fai in modo che, anche in una giornata di malumore, non manchi l'attimo prezioso per un sorriso e una battuta divertente in grado di rendere più leggera l'atmosfera.



5 Sii autocritico: saper accettare un consiglio o una critica con il sorriso e la voglia autentica di imparare non è cosa da tutti. Invece per migliorare a livello professionale e contribuire alla creazione di un ambiente di lavoro sereno è fondamentale saper ascoltare ciò che gli altri desiderano comunicarci rispetto le nostre azioni, gli errori o ciò in cui si deve migliorare. È soprattutto dagli sbagli che si traggono lezioni importanti per il futuro, dunque ricorda che coltivare un atteggiamento flessibile, avere umiltà e saper vedere i propri limiti ti porterà a migliorarti come professionista.... e nella vita di ogni giorno.