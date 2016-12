Look da ufficio: tre idee per essere impeccabile

Look maschile: maschile sì, ma sofisticato. Gilet lungo gessato, firmato Diane Von Furstenberg, abbinato a pantaloni culotte en pendant, di Carven. Per il sotto scegliete una camicia nera in seta, vi donerà un tocco di eleganza e femminilità. Per le scarpe invece puntate sulla comodità delle slip on, meglio se in pelle.



Look trendy: dedicato a chi segue con costanza le ultime tendenze, per voi ci vuole una gonna in denim, come quella di Alexa Chung X AG, e un maglione ampio in lana sottile, lo trovate di Dolce & Gabbana. Per gli accessori: un paio di orecchini a cerchio firmati Marni e degli stivaletti con tacco in pelle nera, di Isabel Marant.



Look elegante: per le più classiche non può certo mancare la versione con abito. Il consiglio è quello di sceglierne uno con stampa floreale, fresco e romantico. Valentino ne propone un modello lungo e interessante, da abbinare a dei sandali Saint Laurent (ricordatevi dei collant coprenti per evitare il freddo) in pelle nera. L'accessorio giusto? Un bracciale etnico, per spezzare.





