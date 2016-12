In vacanza ti sei innamorata? Come affrontare il rientro

1 TELEFONO… O NO – Il flirt estivo scatta più facilmente in spiaggia e in discoteca, come spiegano le indagini. Tuttavia, gli amori nati in vacanza in media non superano i due mesi. Non avere fretta. Un uomo realmente interessato a una donna trova sempre il modo per dimostrare i suoi sentimenti.



2 PUNTA SU DI TE – Sesso appagante e dimostrazioni d'affetto sono un'iniezione di autostima. Ti senti più bella? Sfrutta l'ondata positiva. È il momento di dare un taglio alle doppie punte e osare un nuovo look. Iscriviti a un corso di formazione o un hobby in grado di accendere il tuo entusiasmo, ti darà energia.



3 TEMPO LIBERO – La fine delle ferie coincide con il ritorno alla solita routine e questo può farti sentire svogliata, apatica, con l'umore a terra. Sfrutta settembre per continuare a sentirti in vacanza: sì al cinema all'aperto, la domenica in bicicletta e le cene di metà settimana con gli amici.



4 OSSERVA – Come vi siete salutati? Il feeling profondo è un'emozione palpabile, tuttavia per continuare un rapporto sono necessari impegno, volontà, determinazione. Evita discorsi pesanti e ricorda che sono i fatti a fare la differenza.



5 SINCERITÀ? – Prima di lanciarti in una dichiarazione d'amore sfrenata, fai un passo indietro. Rifletti sulle emozioni che provi e su quali sentimenti desideri mostrare. Presta attenzione ai suoi segnali, sii empatica e al tempo stesso... fatti desiderare un po'.



6 IMMAGINA – Ritaglia la sua sagoma e portala nella tua mente, fra i luoghi di tutti i giorni, gli amici di sempre e gli impegni della vita quotidiana. Come lo immagini? In vacanza siamo più spensierati e abbiamo abitudini diverse, un fattore in grado di giocare un ruolo importante.



7 SPORT – Settembre è il momento giusto per iniziare nuove attività. Scegli uno sport in grado di stimolare il tuo entusiasmo. Fare attività fisica influisce sulla produzione di endorfine, aumenta il buon umore e contribuisce a un'immagine positiva di sé. Inoltre, sarà un'ottima occasione per conoscere gente nuova… e non pensare esclusivamente agli amori lontani.



8 SINTONIA – Coltivare il feeling passa attraverso i piccoli gesti quotidiani. Fatti sentire ogni tanto, ma senza esagerare: cogli l'occasione per una chiacchierata al telefono, ma aspetta che sia lui a richiamarti.



9 ASPETTATIVE – L'istinto naturale e la curiosità verso l'altro possono subire un immediato arresto quando la semplice realtà dei fatti viene sostituita da congetture e desideri. Troppe aspettative appesantiscono: ripensa all'estate con gioia, progetta il tuo autunno e apri la mente alle infinite possibilità del presente.



10 IL RISCHIO – Discorsi troppo seri e appuntamenti obbligati possono trasformare la magia dell'incontro in un rapporto soffocante. Arrenditi al flusso degli eventi. Desiderare intensamente una relazione non renderà più facile la sua realizzazione. Al contrario, vivere con spensieratezza il momento è un'emozione intensa per te e ha un effetto anti-ansia sull'altro.