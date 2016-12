Cinque consigli per iniziare a farti corteggiare

1. Sono tantissime le donne, anche bellissime, che faticano ad accettare un complimento. Ritrosia o imbarazzo a parte, spesso si tratta anche di un'insicurezza di fondo, combinata all'incapacità di rispondere senza voler apparire falsa o pretenziosa. Purtroppo la risposta più brutta per chi fa un complimento è sentirsi dire "Non è vero!”. Se una persona ti ha fatto un complimento è perché desiderava esprimere il suo pensiero: accettalo. E se sei troppo timida per rispondere limitati a uno sguardo; sorridere, anche solo per un attimo, rompe il ghiaccio e mette in contatto due persone al di là delle parole.



2. Sei abituata a fare tutto da sola, sei una donna indipendente e ami la tua libertà: ottimo, ma questo non significa che un uomo non possa trovare piacevole aprirti la porta oppure pagare la cena al tuo posto. Essere libere e in grado di provvedere a se stesse è meraviglioso, ma attenzione a non cadere nell'opposto e peccare di rigidità. Al massimo, se non ami sentirti in debito, puoi rispondere con un sorriso: "Grazie, allora ricambio con l'ammazzacaffè” oppure offrire lo spunto per un prossimo invito, sempre che tu abbia voglia di rivedere la persona in questione.



3. È bene distinguere il corteggiamento... dallo schiavismo! Molte donne purtroppo sconfinano in un opportunismo che rischia di avvelenare e inquinare anche il più gentile fra i comportamenti disinteressati: non usare i sentimenti che un'altra persona prova nei tuoi confronti per raggiungere dei vantaggi. Un passaggio in auto può essere un gesto gentile, ma essere accompagnate come fosse un dovere è un'imposizione; ognuno ha il diritto e il dovere di diventare una persona autonoma, dunque vietato approfittarsi della gentilezza e trasformarla in calcolo.



4. Ascoltare le persone a cui vogliamo bene e pensare al loro benessere fonda le basi di una buona relazione, in amore così come sul piano dell'amicizia. Il corteggiamento non è solo questione di ruoli maschili o femminili: impara a andare oltre e occupati della persona. Non far mancare un sms per dire "Quanto è stata emozionante questa serata insieme!", è un pensiero bello che vale la pena dedicare, renderà felice chi lo riceve. Ognuno di noi ha bisogno di sentirsi compreso, amato, desiderato.



5. Farsi corteggiare è saper flirtare, imparare a giocare con l'altro fra tenerezza e arguzia, farsi avanti e, quando è il caso, ritirarsi. Anche in un rapporto di lunga data non smettere di stuzzicare l'altro, dare attenzione e cercarla nel partner. Se ora il tuo compagno si scorda di gesti che nei lontani tempi del fidanzamento seguiva come prassi normale, fallo notare apertamente, con un pizzico di malizia e un sorriso. Ricordare che chi è al nostro fianco ama le nostre piccole attenzioni sarà uno stimolo a continuare a darne, con generosità e buon umore.