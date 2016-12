I segnali che ti dicono se è davvero interessato

Stai uscendo con una persona intrigante , ma il rapporto è ancora all'inizio e tu non sai cosa pensare? Rilassati, è tutto normale. La prima regola per vivere al meglio questo momento è non forzare i tempi. Goditi questo periodo iniziale cercando di conoscere l'altro in modo da farti un'idea il più possibile reale e sincera riguardo a questa persona. Quando lui è interessato i segnali sono inequivocabili e il feeling si può percepire a distanza. E se invece non chiama più? Ricordati che, con tutta probabilità, non si trova disperso in qualche terra lontana... Chi ama vuole essere presente nella tua vita.

UN PASSO INDIETRO - Tendi a giustificare ritardi, assenze e la maggior parte delle volte sei tu a prendere l'iniziativa? Bisogna ammetterlo, qualche volta le donne mostrano la pericolosa tendenza ad aiutare la situazione... fin troppo! Se stai frequentando un uomo interessante, ma lui spesso non risponde a chiamate e sms, o, addirittura sparisce per giorni interi, sappi che con tutta probabilità non si trova disperso in Tibet, né è troppo timido o impegnato per trovare una risposta adeguata. Un uomo interessato trova sempre il modo di farsi vivo, non dimenticarlo. Fai un passo indietro e, invece di assillarlo, prova a verificare quanto sarà lui a cercarti.



I CAVALIERI ESISTONO - Premuroso, sorridente, attento ai tuoi bisogni: un uomo interessato sa captare le tue emozioni e prendersene cura. Non è affatto vero che la cavalleria sia morta e sepolta; il fatto è che dipende da noi scegliere persone in grado di starci a fianco con dolcezza e dare vita a una relazione costruttiva. Quando chi frequenti sa avere attenzione per te e si mostra interessato ai tuoi sogni e desideri, e tu ti senti capita, accettata, abbracciata anche nelle tue parti più vulnerabili è il segnale che ti trovi sulla strada giusta. Amore è prendersi cura dell'altro con ascolto attivo, presenza e tenerezza.



IL CIRCOLO DELLE RELAZIONI - Mostra di voler conoscere gli amici di vecchia data e la tua famiglia? Quando questo accade la relazione mostra una svolta importante, perché di solito comunica il desiderio di volere di più rispetto a una semplice frequentazione. Espandere la relazione includendo famiglia e amici non solo segna un momento di conoscenza più profonda, ma coinvolge le relazioni di una vita creando una rete che impegna reciprocamente.



L'IMPORTANZA DI UNA RISATA - Il feeling capace di unire due persone fa scattare meccanismi profondi e il suo effetto è immediatamente visibile, sia per chi vive la relazione, ma anche per gli osservatori esterni. Ridete molto insieme? È un segnale in grado di rivelare un'affinità profonda. Ogni persona, anche l'uomo più misterioso, possiede una chiave d'accesso: quando l'interesse è reciproco ci si sente a casa, come quando si ritrova un amico perduto. Con il tempo possono subentrare problemi e ostacoli da superare, tuttavia il fatto di sapersi divertire insieme è indelebile: quando per capirsi basta uno sguardo ci troviamo di fronte a un incontro magico per la vita.



L'EFFETTO DELL'AMORE - Non importa il passato o gli errori commessi: quando si ama si cambia. Su questo punto, tuttavia, è bene fare una precisazione, perché spesso si è convinti di dover cambiare per amore. Al contrario, per un rapporto di coppia sano e costruttivo è importante saper osservare ciò che ci sta dando la relazione senza falsità, con il coraggio di vedere l'altro per chi è davvero. Molte persone tendono a immaginarsi da sole, ma quando si incontra un amore persino parlare di convivenza o figli diventa una tentazione che si ammanta di curiosità, gioia, delizia. Evita di forzare la situazione, sii attenta ai segnali e osserva le sue azioni. La azioni raccontano più verità che mille parole ben dette, perché l'amore autentico è fatto di presenza, gioia, impegno, voglia di esserci.