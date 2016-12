26 marzo 2014 A Milano arriva Piero Manzoni

13:47 - Milano continua il percorso di valorizzazione della propria storia artistica con una grande mostra dedicata a Piero Manzoni, artista innovatore e controverso del XX secolo morto precocemente nemmeno trentenne. Dal 26 marzo al 2 giugno saranno esposte a Palazzo Reale più di 130 opere che metteranno in luce il suo genio creativo con una delle più importanti mostre mai realizzate in città dalla sua morte.



Promossa e prodotta dal Comune di Milano - Cultura, Palazzo Reale e Skira editore, la mostra è curata da Flaminio Gualdoni e Rosalia Pasqualino di Marineo in collaborazione con la Fondazione Piero Manzoni ed è realizzata nell'ambito del progetto "Primavera di Milano". Milano è stata la città dove Piero Manzoni ha operato da protagonista nella stagione del secondo dopoguerra a fianco del maestro Lucio Fontana come referente della neoavanguardia europea, e per questo motivo si è voluto rendere omaggio all'ampio percorso della produzione dell'artista presentando manifesti, fotografie, cataloghi, lettere che documentino e integrino la sua ricchezza problematica.



La mostra, attraverso una vasta selezione di opere, ripropone il senso della provocazione creativa di Manzoni, il rifiuto del conformismo, la dissacrazione dell'arte come strumento di superamento e nuova creazione. Oltre i confini della pittura, è possibile ammirare le Superfici Bianche o Achrome, la celebre Merda d'artista in una scatoletta per alimenti come simbolo di fecondazione intellettuale, i concetti delle Linee chilometrche rinchiusi in semplici contenitori, il Fiato d'artista catturato in palloncini di plastica, le Basi magiche con statue viventi firmate, le afonie musicali, tutte espressioni della ricerca di un rapporto tra arte e vita.





Orari

Lunedi: 14.30-19.30

Martedì, Mercoledì, Venerdì

e Domenica: 9.30-19.30

Giovedì e Sabato: 9.30-22.30

La biglietteria chiude un'ora prima

Maggiori informazione al sito:

http://www.mostramanzonimilano.it/

https://www.comune.milano.it/palazzoreale