Ylenia a Pomeriggio 5: "Non è stato il mio ex a bruciarmi"

"Non è stato lui, lo difenderò fino alla morte". Ylenia, la ragazza 22enne di Messina che sarebbe stata bruciata dall'ex fidanzato dopo che lei lo aveva lasciato, continua a difendere il ragazzo. E a sostenere che il colpevole non è lui. In diretta dall'ospedale dove è ricoverata, la giovane rilascia un'intervista in esclusiva a Pomeriggio 5. E a un certo punto volano parole grosse contro la propria madre, che è invece convinta della colpevolezza dell'ex.