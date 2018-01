Vittorio Brumotti aggredito in Stazione Centrale a MIlano

Brutta disavventura per Vittorio Brumotti. L'inviato di "Striscia la Notizia" è stato aggredito insieme alla sua troupe televisiva da alcuni spacciatori nella piazza davanti alla stazione Centrale di Milano. Brumotti stava effettuando un servizio per la popolare trasmissione di Canale 5 in cui denunciava proprio la presenza di numerosi pusher nella piazza. Come suo solito, armato di megafono ha cercato di mettere in fuga gli spacciatori che però hanno reagito aggredendo la troupe e lanciando loro sassi e bottiglie di vetro. La situazione è tornata sotto controllo solo dopo l’intervento della polizia che ha fermato la rissa in atto.