Verona, schiaffeggiò uno studente: condannata prof di matematica

In aula sono state sentite anche due ex studentesse che quel giorno sostenevano l'interrogazione alla lavagna, ma la loro testimonianza non ha fatto chiarezza sulla volontarietà o meno dello schiaffo. La sentenza è stata comunque sfavorevole alla docente, che adesso assieme ai propri legali ha annunciato il ricorso in appello.



Erano giorni di verifiche orali a tappeto, in vista della fine dell'anno. La professoressa aveva più volte ripreso il 14enne, troppo vivace durante l'interrogazione, fino a cacciarlo dalla classe. Una volta rientrato, l'aveva fatto spostare col banco accanto alla cattedra, per controllarlo meglio. Lo studente, però, ha continuato a manifestare la sua irrequietezza, avvicinandosi alle spalle della prof. E' stato in quel frangente che la donna avrebbe colpito in viso lo studente, facendogli cadere gli occhiali.



"A mio figlio ho sempre insegnato a scusarsi se sbaglia, così avrebbe dovuto fare anche l'insegnante", ha commentato la madre del giovane, che assieme al marito si è costituita parte civile nel processo. Quanto al risarcimento, i genitori del 14enne hanno già annunciato che quando la provvisionale di 600 euro decisa dal giudice Camilla Cognetti sarà definitiva, la devolveranno in beneficenza a un istituto per minori.