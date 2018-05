Venezia, 350mila euro per una tomba accanto a Stravinsky

"Venezia è raccontata come la città dove la felicità è eterna. Con mia moglie Anne Emmanuelle siamo stati rapiti dal fascino dell'architettura, dell'arte e dalla gentilezza dei veneziani. Venezia è diventata il nostro luogo di vita e quel punto di riferimento che ora desideriamo mantenere per l'eternità riposando l'uno accanto all'altra nella grande serenità di San Marco", ha detto Vacher al Giornale.



L'asta per la Cappella Salviati - La tomba, che ora appartiene al magnate francese, era stata costruita per ospitare un casato nobile. Nel 1914 fu concessa a Silvio Salviati, figlio del fondatore dello stabilimento Salviati, al costo di 9mila lire. Ma poi il mausoleo è rimasto abbandonato. Vacher per aggiudicarsi l'asta ha superato la richiesta iniziale di 315.453 euro rilanciando di quasi 35mila euro. L'introito del Comune derivato dalla concessione della Cappella Salviati verrà destinato alla manutenzione di alcune aree del Cimitero di San Michele.



Le altre tombe all'asta - Ma quella appartenuta alla famiglia Salviati non è l'unica tomba messa all'asta dal Comune di Venezia. A meno di 300mila euro si possono aggiudicare le Cappelle Azzano e Testolini-Quadri che si trovano proprio a fianco alla Cappella di Vacher. Mentre le Cappelle Olivieri e Venier, sempre all'interno del lussuoso cimitero, sono all'asta rispettivamente a 336mila e 288mila euro.