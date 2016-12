"Sputava il bimbo per educarlo": per questo una maestra d'asilo sessantenne della provincia di Vicenza è stata sospesa dall'esercizio di insegnante per cinque mesi per aver tenuto comportamenti autoritari e violenti con bambini in età compresa dai tre ai cinque anni. I fatti risalgono tra l'ottobre 2014 e il febbraio di quest'anno. A notificare l'ordinanza di misura cautelare interdittiva i carabinieri del comando della provincia di Vicenza.