Vicenza, lezioni di tiro a segno in una scuola: alunni al poligono

La donna, sentita dall'agenzia Ansa, conferma che "almeno due classi prime" dell'istituto commerciale Almerico da Schio sono state condotte al poligono quattro volte, l'ultima delle quali è stata una verifica scolastica valida per il voto in scienze motorie.



"Ero assolutamente contraria che mio figlio partecipasse - dice ancora la mamma - ma non potevo rischiare che avesse un brutto voto in pagella".