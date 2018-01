Verona, respirano monossido di carbonio: due morti e due intossicate

Due giovani sulla ventina sono morti e due ragazze sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in un'abitazione a Ferrara di Monte Baldo, in provincia di Verona. Secondo i vigili del fuoco, le esalazioni sarebbero state causare dal cattivo funzionamento di un braciere che i quattro avevano usato per riscaldarsi. Le due intossicate, trasportate in ospedale con l'elisoccorso, non sono in gravi condizioni.