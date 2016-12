6 luglio 2016 14:46 Verona, prosciolti i presunti "trafficanti di virus": tra loro la nota scienziata Ilaria Capua La virologa era coinvolta, insieme ad altri 12 imputati, in una inchiesta aperta a Roma due anni fa sulla produzione illecita di agenti patogeni volti alla commercializzazione

"Non luogo a procedere" - e dunque nessun processo - nei confronti di tutti gli imputati, tra cui spiccava la virologa Ilaria Capua, accusati di aver fatto parte di un presunto traffico illecito di virus dell'influenza aviaria, utilizzati - secondo l'Accusa - "per produrre clandestinamente specialità medicinali ad uso veterinario per poi commercializzarli". Per Ilaria, la scienziata che isolò il virus dell'aviaria, è la fine di un incubo.



In attesa della decisione del giudice per l'udienza preliminare, la virologa aveva lasciato l'Italia e il Parlamento, dove era stata eletta nelle file di Scelta Civica, per approdare all'Università della Florida, chiamata a dirigere un centro d'eccellenza. L'inchiesta - aperta a Roma due anni fa - in cui la donna era coinvolta riguardava il presunto traffico di virus che contagiò sette operatori e l'abbattimento di milioni di polli e tacchini.