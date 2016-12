Verona, Pietro Maso indagato per tentata estorsione alle sorelle

La notizia del nuovo fascicolo aperto a suo carico, come riporta il Corriere del Veneto, è stata confermata dal procuratore Mario Giulio Schinaia. "Si tratta - ha precisato - di un'inchiesta avviata sulla base dei contenuti di un esposto presentato direttamente dalle parti lese".



Il riferimento è alle sorelle di Maso, Nadia e Laura. E' a loro che l'uomo, una volta tornato completamente in libertà, avrebbe chiesto soldi in più occasioni, al punto da indurre le sorelle a segnalare l'accaduto alla magistratura.