Massacrò i genitori, Pietro Maso chiede perdono a Papa Francesco e lui lo chiama

"Compassione di me" - Maso si racconta in una lunga intervista-memoriale rilasciata al settimanale "Chi" e inizia così: "Mi chiamo Pietro Maso, a luglio compio 45 anni e sono stato in carcere 22 anni per aver ucciso i miei genitori il 17 aprile 1991. Io ero il Male. Eppure Papa Francesco ha avuto compassione di me. Gli ho scritto una lettera che gli è stata consegnata dal mio padre spirituale, monsignor Guido Todeschini. E dopo pochi giorni il Papa mi ha telefonato. Lui e don Guido sono persone sante".



"Pronto, sono il Papa" - Sulla telefonata ricorda: "Erano le dieci del mattino e suona il telefono. Ero con Stefania, la mia compagna, rispondo e sento: 'Sono Francesco, Papa Francesco'. Preso dall'emozione dico ad alta voce: 'Santità'. Era il 2013. Gli avevo scritto una lettera in cui dicevo 'Chiedo scusa per quello che ho fatto, chiedo preghiere per i miei colleghi di lavoro che mi hanno accettato nonostante quello che ho fatto, chiedo una preghiera per chi opera per la pace".



Pietro Maso, che in carcere ha avviato un processo di avvicinamento alla fede, racconta di aver goduto anche dell'intercessione di un altro Pontefice, Giovanni Paolo II. A monsignor Todeschini, "l'unico che mi tese una mano, Papa Giovanni Paolo II disse: 'Vai avanti'".



"Non ho ucciso per soldi" - Maso cerca poi di spiegare i motivi di quello che ha fatto e dice: "Adesso che ho scontato la mia pena lo posso dire: io non ho ucciso i genitori per soldi, perché i soldi li avrei avuti lo stesso. Dissi che il motivo era quello perché quando abbiamo commesso l'omicidio un mio amico si era fatto fare un prestito ed eravamo sotto con i soldi. Ma ho tentato altre volte di ucciderli. Io sono stato tanto malato da piccolo e i miei mi dicevano 'Non andare a lavorare perché sei malato', 'Non uscire perché sei malato', 'Pensiamo a tutto noi'. E' come essere gay e i tuoi non lo sanno. Ti vedono diverso, stai male e non capisci perché. Non ne puoi parlare liberamente perché i tuoi non vogliono. Stai in casa e soffri. Questo disagio potrebbe essere il motivo".



In Spagna per aprire una comunità di recupero - Maso ha perso il lavoro e si è diviso dalla moglie Stefania. Si è trasferito in Spagna, dove vuole aprire una comunità di recupero. "Voglio accogliere chi ha sbagliato ed è in mezzo a una strada. Voglio dare un senso diverso alla mia vita. Solo chi è straniero capisce chi è straniero. Solo chi è in carcere capisce chi ci è stato".