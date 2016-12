Verona, madre e figlia 11enne sparite: si teme siano finite nell'Adige

La 41enne Mirela Balan e la figlia 11ebbe Elena Larisa non hanno più dato notizie da sabato scorso. I carabinieri hanno infatti seguito attraverso l'uso di cani molecolari le tracce fino al ponte di Albaredo, in località Bagnoli. E qui, in questo tratto del fiume Adige, si sono concentrate le ricerche.



La donna romena, che fa la badante, e la sua terzogenita (che frequenta la quinta elementare del paese) sono da anni in Italia. A dare l'allarme è stata l'altra figlia a dare l'allarme sabato scorso non avendo più notizie della madre. Rintracciato invece in Romania il terzo figlio della donna, un 20enne, che fino a poco tempo fa viveva ad Albaredo d'Adige con la madre.