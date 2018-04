Venezia, installati i tornelli per fermare e deviare i turisti in caso di pienone

Sono stati installati a Venezia i primi tornelli in metallo che, a partire da questo weekend, serviranno per fermare e deviare i turisti in caso di eccessivo afflusso. Uno è stato posizionato vicino al Ponte di Calatrava, mentre l'altro all'imbocco di Lista di Spagna. Sarà la polizia a decidere quando scatterà il blocco: i tornelli daranno sempre via libera ai residenti, si chiuderanno invece per i turisti diretti a San Marco o Rialto.