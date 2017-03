Treviso, dipendente incinta costretta a "pagare una sostituta" o a "licenziarsi"

Una 25enne di Treviso costretta a licenziarsi perché incinta. La donna, dipendente di una piccola ditta, quando ha avvisato il suo datore di lavoro di aspettare un bimbo, si è sentita dire: "Sei incinta? Nessun problema, ma il tuo assegno Inps per la maternità lo darai all'azienda per pagare il tuo sostituto altrimenti licenziati". Nulla di nuovo, purtroppo, in campo lavorativo. La Cgil provinciale ha affermato che è il secondo caso in poco tempo.