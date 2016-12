Treviso, debito di 1,13 euro con Equitalia paralizza azienda edile

"Sono rimasto sbigottito quando mi hanno detto che dai computer risultava che ero nella lista dei cattivi pagatori. Allora sono andato subito da Equitalia a chiedere spiegazioni", racconta Fassa a Il Giornale. L'imprenditore nel 2009 aveva ricevuto un'ingiunzione di pagamento a causa di alcune sanzioni comminategli per aver violato le norme del codice della strada, per il valore di quasi 20mila euro. "Avevo - ammette - una serie di multe per la violazione delle norme sul traffico stradale che in effetti non avevo mai pagato".



L'uomo si era poi accordato per un pagamento rateale di 72 rate mensili che aveva terminato di pagare il 10 agosto 2015. Nel frattempo, a garanzia del credito, gli era stata trascritta un'ipoteca sulla casa. "Ho finito di pagare tutto dice come mi era stato richiesto e credevo che una volta conclusi i pagamenti, la storia in automatico finisse lì", dice. E invece, dopo quasi un anno, spunta il credito residuo di un euro e 13 centesimi, di cui un euro e un centesimo sono di interessi di mora.



Recatosi di persona negli uffici di Equitalia, Fassa ha pagato 1,50 euro e ha contattato un avvocato per chiedere il risarcimento per danni all'immagine. Infatti non ha ancora potuto ottenere il materiale che serve alla sua azienda, il suo appartamento resta ipotecato e per poter cancellare il suo nome dall'elenco dei cattivi pagatori, sebbene lui abbia richiesto una procedura d'urgenza, serve del tempo.