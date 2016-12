Tornado in Veneto, i rimborsi delle assicurazioni saranno tassati

Degli indennizzi neanche l'ombra, il fisco invece è pronto a colpire. Mira, Dolo e Pianiga - i tre paesi del Veneto vittime del tornado dello scorso luglio - non hanno ancora ricevuto dallo Stato i soldi promessi per la ricostruzione. In compenso, l'Agenzia delle Entrate sta per prelevare parte del denaro arrivato sotto forma di donazioni e risarcimenti delle assicurazioni. Insomma, oltre al danno (ben 71 milioni di euro), la beffa.