Siria, 19enne padovana si unisce alla cyber-jihad: "Faccio logistica per l'Isis"

A Sorella Rim, come riporta Il Corriere del Veneto, si rivolgono i fondamentalisti di mezzo mondo, chiedendole consigli sui programmi da utilizzare per non essere rintracciati e quali sistemi di chiamata adottare. Qualcuno, su internet, esorta i "fratelli" a mettersi in contatto con lei: "La sorella italiana è esperta nel campo della sicurezza su Twitter e in Rete, seguitela e traete vantaggio". E' persino finita nel mirino degli hacker di Anonymous.



"Noi siamo terroristi e il fatto di atterrirvi è parte della nostra fede", afferma la ragazza. Al padre aveva detto che sarebbe andata al mare con le amiche e, invece, a casa non è mai più tornata. E' fuggita in Siria per arruolarsi: "Ho sostenuto il mio Stato davanti a un computer e non tornerò indietro. Se dovessi essere costretta lo farò anche sul campo". La famiglia dice che è stata plagiata, ma lei non si tira indietro: "Qui sto bene, sono utile".