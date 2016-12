San Donà, uomo ucciso a coltellate: fermato ex boss Mala del Brenta

Un uomo di 53 anni, Alessandro Lovisetto, è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite in un bar in pieno centro a San Donà di Piave (Venezia). Lo riporta la stampa locale. Inutile l'intervento sul posto degli uomini del 118. L'omicidio potrebbe essere legato a un regolamento di conti. Gli inquirenti avrebbero fermato Silvano Maritan, ex boss della Mala del Brenta.