Intorno alle 17 i migranti si sono presi l'intera ex base missilistica, hanno spento le luci e dato fuoco ad alcuni bancali, con gli operatori barricati nei container e negli uffici. Le forze dell'ordine hanno cercato una mediazione e alla fine i 25 operatori sono stati liberati.



Autopsia: l'ivoriana uccisa da una trombosi - Intanto gli esiti dell'autopsia sul corpo della giovane ivoriana rivelanto che la donna è stata uccisa da "una trombo-embolia polmonare bilaterale", come ha detto il sostituto procuratore della Repubblica di Venezia Lucia D'Alessandro, escludendo completamente ipotesi legate a fatti violenti o a malattie virali contagiose.



"La donna giunta al pronto soccorso già priva di vita" - La donna, come spiegato dalla direzione sanitaria, è arrivata al pronto soccorso già priva di vita. Inoltre, "non è nota la dinamica dei fatti avvenuti dentro il cpa, perciò il corpo è attualmente a disposizione della magistratura. La donna è stata trovata dal compagno riversa in bagno priva di conoscenza. Gli uomini del 118, arrivati tempestivamente sul posto, hanno prontamente iniziato le manovre rianimatorie e trasportato la donna al pronto soccorso piovese, dove purtroppo è arrivata priva di vita".



Direzione sanitaria: "Ambulanza arrivata in venti minuti" - Intanto emerge che lunedì l'ambulanza ci ha messo poco più di venti minuti a raggiungere il cpa. Tanto è il tempo trascorso infatti dalla chiamata giunta al 118 alle 12.48, all'arrivo del mezzo, alle 13.09. Lo precisa in una nota la direzione dell'Unità locale sociosanitaria, contestando i "presunti ritardi nei soccorsi alla giovane donna deceduta". Si precisa, inoltre, che la richiesta telefonica di soccorso è registrata ed è a disposizione delle autorità inquirenti.



Cento migranti trasferiti in Emilia Romagna - E, dopo le proteste, il ministro dell'Interno Marco Minniti ha disposto il trasferimento di circa cento migranti attualmente ospitati nel centro di accoglienza di Cona in strutture presenti in Emilia Romagna.