Rinunciò ai regali per fare donazioni all'ospedale, Padova piange Marta

Il suo gesto nel Natale del 2014 aveva commosso Padova, ma la malattia, contro la quale combatteva da tempo, l'ha avuta vinta su di lei. Così, a 10 anni, l'ha strappata alla vita e all'amore dei suoi familiari. E' la storia, non a lieto fine, di Marta Magosso, la piccola diventata famosa per aver donato all'ospedale di Padova i suoi risparmi, 475 euro, accumulati rinunciando ai regali natalizi, allo scopo di far acquistare al nosocomio dov'era in cura "tappi blu", valvole speciali per la pulizia dei cateteri dei piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica.