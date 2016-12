Padova, la 19enne arruolatasi con Isis: "Sono pentita, voglio tornare a casa"

"Mi sono pentita, voglio tornare a casa". La richiesta d'aiuto è stata lanciata dalla Siria da parte di Meriem Rehaily , 19enne di origine marocchine fuggita da Arzegrande (Padova) a luglio per arruolarsi nell'Isis . La donna avrebbe chiamato un mese fa un suo familiare chiedendogli aiuto . Meriem era stata reclutata tra i foreign fighters attraverso Internet.

La giovane, dopo essere sparita, aveva pubblicato in Rete contenuti inneggianti allo Stato Islamico con il nome di "Sorella Rim".



La telefonata intercettata - La chiamata al familiare è stata intercettata dagli investigatori del Ros, che hanno fatto scattare il protocollo internazionale con l'obiettivo di proteggere Meriem e soprattutto la sua famiglia. Il timore è che l'annuncio di "diserzione" possa convincere i militanti di Daesh a tentare una ritorsione nei confronti degli stessi parenti della giovane.



Per fuggire dall'Italia Meriem, che aveva dichiarato di essere diventata un "soldato dell'esercito informatico", si sarebbe imbarcata da Bologna su un aereo diretto in Turchia e da qui avrebbe raggiunto la Siria.