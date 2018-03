Padova, l'anziana svenuta per fame: "Non ho acqua calda e riscaldamento"

"Ho una pensione di circa 700 euro al mese, ma la metà di questi soldi la spendo in farmaci perché da molti anni convivo con seri problemi di salute", ha detto l'anziana come riporta Il Gazzettino. "Pago l'Enel, pago la tassa dei rifiuti, ma posso permettermi ben poco altro. Non riesco a pagarmi per esempio l'acqua calda in tutta la casa, ho solo un bollitore in bagno. E nemmeno il gas ai fornelli", ha aggiunto.



Marilena è in pensione dal 2000, dopo una vita passata a lavorare come contabile in una ditta di famiglia. "Mi ero diplomata in ragioneria - ha spiegato - e quello era il mio mestiere. Non ho fratelli o sorelle, non ho figli e non mi sono nemmeno mai sposata. Con gli unici familiari ho litigato molti anni fa, per alcune questioni personali legate ad una vecchia storia di eredità. A me dopo la morte di una zia non è rimasto niente, e con loro non ci salutiamo nemmeno più".