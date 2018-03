Padova, anziana sviene al supermarket: "Ho fame e non ho soldi"

E' svenuta in un supermercato alla periferia di Padova . La donna, 75 anni, ha accusato un malore ed è stata subito soccorsa da un medico presente per caso nel negozio. Agli altri clienti che l'hanno aiutata, l'anziana ha spiegato di aver fame ma di non poter comprare nulla perché i soldi della pensione non le bastano. Drammatico il racconto della 75enne che dice di avere una casa ma di non potere accendere il riscaldamento.

L'anziana vive con la pensione minima che però non basta ad arrivare alla fine del mese. E così per poter risparmiare è costretta a tagliarsi i servizi primari, come il riscaldamento. E in un periodo così gelido per affrontare le basse temperature la nonnina usa diversi stratagemmi, come quello di indossare tanti vestiti. "Mangio poco, non posso permettermi quasi nulla e così non ho più le forze", ha detto a chi l'ha soccorsa dopo lo svenimento nel supermercato.