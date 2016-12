Padova, intossicazione da ostriche: maxirisarcimento da 460mila euro a nonna rimasta invalida

Questa del maxirisarcimento è una sentenza destinata a fare scuola, arrivata dopo sette anni di battaglia legale. Durante l'iter si è stabilito che le crudità marine finite nella bufera non dovevano essere servite ai commensali, perché erano della cena precedente, con l'aggravante che non erano accompagnate da documenti di provenienza.



"Sono molto soddisfatto per l’esito della causa - ha commentato a Il Mattino di Padova il legale difensore della vittima, Claudio Calvello. - La giurisprudenza in analoghi precedenti aveva respinto le richieste di risarcimento delle vittime". A versare la somma alla donna sarà l'assicurazione del locale.