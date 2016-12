Imprenditore per il suo compleanno regala 600 euro ai dipendenti

Al compimento dei 60 anni il titolare di un'azienda di Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano, ha deciso di fare un regalo speciale ai suoi operai: 600 euro in più nella busta paga come gratifica-premio per il suo compleanno. L'ideatore di questo particolare "regalo alla rovescia" è Fabio Padovan, patron di un'azienda di cerniere per serramenti con 130 dipendenti.