Dieta vegana al bimbo di due anni: ricoverato in ospedale a Belluno

Sottoposto a una dieta vegana subito dopo lo svezzamento, un bimbo di due anni è stato ricoverato al San Martino di Belluno per gravi carenze alimentare. I genitori, che avano imposto al piccolo un'alimentazione priva di cibi di origine animale, l'hanno portato in ospedale dove è stato curato con una terapia per contrastare i danni di una dieta inappropriata per la sua tenera età.

"La dieta vegetariana o addirittura vegana nel primo anno di età è totalmente sconsigliata", ha detto il primario della pediatria del San Martino, Luigi Memo, a Il Gazzettino. "La carenza o la mancanza totale di elementi fondamentali per la crescita dei bambini può creare gravi scompensi. Il deficit della vitamina B12, ad esempio, può portare a problemi neurologici considerevoli. Chi volesse alimentare il proprio figlio con una dieta vegana dovrebbe attendere l'età giusta e farsi seguire sempre da un nutrizionista", ha aggiunto.



Non si tratta di un episodio isolato. A luglio un bambino di un anno è stato ricoverato all'ospedale Meyer di Firenze in condizioni di denutrizione e i genitori, entrambi vegani, sono stati iscritti nel registro degli indagati per maltrattamenti in famiglia.